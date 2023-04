Girelli: «Il calcio è calcio, se guardo la Juve maschile mi emoziono». Le dichiarazioni dell’attaccente delle Women

Girelli, bomber della Juventus Women, a Podcast BSMT ha parlato di calcio maschile e femminile e della Juve.

LE DICHIARAZIONI – «Non ci sono tante differenze, il calcio è il calcio. Poi sono una persona cui piace l’emozione e quindi per me il calcio, qualsiasi genere sia, emoziona. Se guardo una partita della Juve maschile mi emoziono, se riguardo i miei video o quelli delle nostre vittorie mi emoziono. Il paragone purtroppo esiste ancora, ma sarebbe bello se non ci fosse più».

