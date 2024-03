De Ligt via dal Bayern? L’annuncio dell’ex Juve: «Vi dico come stanno le cose». Il difensore esce allo scoperto

Matthijs de Ligt, ex Juve, alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio ha parlato a Sport Mediaset. Le dichiarazioni sul futuro.

DE LIGT – «Per me è molto importante, sono stato mezza stagione infortunato ed è stato molto difficile. Quando sei un giocatore, vuoi sempre scendere in campo. Ora mi sento molto bene, sono in forma e ho confidenza con il campo. Spero di aiutare nel miglior modo possibile la squadra. Mi vedo al Bayern anche nelle prossime stagioni? Sì, sì. Ovviamente. Ho ancora tre anni di contratto dopo questa estate, sono molto felice qua, speriamo domani sia una bella partita».

