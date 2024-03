De Magistris: «Non può esistere che a Napoli uno sia tifoso della Juve. Quindi è un problema da curare, che gestisci come dallo psicologo»

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni mentre era ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio”. Le sue parole:

PAROLE – «A Napoli la città e la squadra sono un’unica cosa. Quindi a Napoli essere tifoso di un’altra squadra non è un delitto e non bisogna eccedere, ma è un qualcosa di che ti fa mettere in anti-tesi anche con la città. Rischi di diventare l’anti-napoletano. C’è una discriminante sociale? Non può esistere che a Napoli uno sia tifoso della Juve. Quindi è un problema da curare, che gestisci come dallo psicologo, dall’antropologo, vai in psicoanalisi. Infatti il sindaco Manfredi ha incominciato una fase di rieducazione e va in giro con la sciarpa del Napoli ogni tanto. Lo fa un po’ apposta, ma magari tra qualche anno lo si rieduca».

