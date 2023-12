De Paola: «Altro che squadra difensiva, col Napoli la migliore Juve della stagione». Le dichiarazioni del giornalista

Su Sportitalia.com il giornalista Paolo De Paola ha commentato così la prestazione della Juventus.

Le sue parole: «Quella vista contro il Napoli è stata la miglior Juventus vista in stagione, altro che squadra difensiva. Qui il corto muso c’entra ben poco, la prova dei bianconeri contro gli azzurri è stata ben diversa da quella mostrata a Monza, Contro il Napoli ho visto una Juventus sempre in lotta, sempre pronta a ribaltare il fronte e mai chiusa su se stessa. Non è un caso che abbiano spesso lasciato spazi ampi in campo, come in occasione dell’azione divorata da Kvaratskhelia».

