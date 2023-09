Paolo De Paola, giornalista, ha attaccato duramente Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juve contro il Sassuolo

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così dell’anti-Inter.

ANTI-INTER – «Le antagoniste principale anche se sono in crisi di identità sono Milan e Juve. I due allenatori stanno cercando di mascherare una situazione che non c’è. Pioli ha rimesso apposto la baracca, ma anche questa vittoria sul Verona mi sembra una versione “allegriana” del Milan. È un successo che aiuta mentalmente, ma è una squadra ancora da scoprire. Sulla Juventus ho una sensazione, c’è una realtà distorta. L’inadeguatezza di questo allenatore è evidente, dimettersi sarebbe solamente un’opera di buonsenso. Io anche contro il Sassuolo ho visto dei segnali, una squadra che guarda in faccia l’avversario e cerca verticalizzazioni importanti. La Juve soffre in fase difensiva ed è ingenua, queste sono cose che un allenatore anche di medio-basso livello deve dare. La Juventus non è farfallina, così non va bene. La cosa peggiore è che sembra una sfida tra lui e i suoi collaboratori. Perché si critica dopo, perché si parla di squadra farfallina a fine settimana. Se fossi un dirigente della Juventus non avrei dubbi, un allenatore così andrebbe licenziato immediatamente. Sei tu che devi cambiarla, se non lo hai fatto sei sempre tu il colpevole. Questa metamorfosi della Juve va accompagnata, altrimenti l’allenatore è solo un intralcio. La realtà delle cose dice che questo allenatore è inadeguato».

The post De Paola attacca Allegri: «Un allenatore così andrebbe licenziato immediatamente!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG