Paolo De Paola, giornalista, ha scritto queste parole sulla sconfitta della Juve contro il Sassuolo. Il suo pensiero

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha commentato così Sassuolo Juve.

PAROLE – «Chi non se la passa benissimo è invece la Juve. Eppure contro il Sassuolo, vado contro corrente, non mi è dispiaciuta. Ha preso tre gol da asilo nido. Incredibili e inguardabili il portiere e Gatti, ma ancora una volta i bianconeri affrontano gli avversari guardandoli in faccia e attaccando dal primo all’ultimo minuto rinunciando completamente a quegli stucchevoli passaggi indietro tanto cari a Bonucci. Ora Magnanelli e gli altri assistenti dovranno spiegare meglio ad Allegri le transizioni perché una volta perso il pallone, i bianconeri rimangono spesso scoperti nella fase difensiva. Forse non era necessario continuare a pagare nove milioni per un allenatore che senza suggeritori non è in grado di cambiare faccia a una Juve e che per due anni ha giocato in maniera indecente. Ma siccome è ormai questa la minestra da riscaldare almeno si faccia affidamento sugli aiuti chef e sul direttore Giuntoli che ha compreso benissimo la situazione».

