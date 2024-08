Il giornalista Paolo De Paola presenta così la gara di domani tra biancocelesti e rossoneri: due gruppi in difficoltà.

Paolo De Paola durante la sua recente partecipazione a TMW Radio si è soffermato sulla gestione della fase difensiva della squadra di Fonseca e tanto altro.

Critiche tattiche a Pioli e Fonseca

Alla vigilia di Lazio–Milan, l’analisi di De Paola evidenzia come Fonseca stia fronteggiando gli stessi problemi del suo predecessore Pioli: entrambi sembrano inclini a privilegiare la fase offensiva a discapito della difesa. Questa scelta tattica porta a una vulnerabilità notevole in fase difensiva che porta il collega a sostenere che i rossoneri “imbarcano acqua” incessantemente. Tale situazione mette particolarmente in ombra giocatori come Theo Hernández e Rafael Leão, i cui contributi in campo vengono messi in discussione, alimentando le critiche verso la gestione tecnica. De Paola poi lancia l’allarme: “Condivido le critiche e credo che se non riuscissero a vincere all’Olimpico scatterebbe un campanello d’allarme preoccupante”.

Theo Hernandez Jonathan Clauss

L’allarme per il futuro del calcio italiano

La discussione si estende poi al contesto del calcio italiano in generale: De Paola mette in luce una problematica legata alla disillusione romantica del calcio, riconducibile alla gestione di figure apicali come Claudio Lotito della Lazio e Urbano Cairo del Torino. La loro amministrazione, secondo il direttore, contribuirebbe a “soffocare i sogni” dei tifosi, conducendo a un sentiment di malcontento e perdita di fiducia nelle potenzialità delle squadre.

