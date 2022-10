Sono queste le parole di Paolo De Paola parla il giornalista a TMW sull’Inter e sul Milan. Ecco cosa dice il famoso giornalista.

Ecco le parole del giornalista Paolo De Paola, che a TMW parla dell’Inter ma anche del Milan: “Più del momento, mi voglio soffermare sue due giocatori di Milan e Inter, ovvero Kessie e Brozovic, che rappresentano assenze pesanti. Il Milan non ha ancora sostituito l’ivoriano, nel nostro campionato si sente ma ancora sostituibile mentre invece in Europa non si rimedia. I rossoneri devono ritrovare armonia a centrocampo. Dall’altra parte invece l’Inter, con l’assenza di Brozovic, ha ritrovato armonia e Calhanoglu in regia con Barella rappresenta un centrocampo molto elastico. Non dico che Brozovic crei problemi nello spogliatoio ma lo penso, quei musi lunghi fanno parte del giocatore.“

Crespo invece così parla alla Gazzetta dello Sport: “Differenza tra Milito e Lautaro? Sfruttava benissimo i cross e, soprattutto, sapeva piazzarsi al momento giusto. Il Toro, invece, è letale sia quando si trova al limite dell’area di rigore.“

