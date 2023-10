Paolo De Paola, giornalista, ha attaccato Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juventus contro l’Atalanta

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha attaccato duramente Massimiliano Allegri dopo Atalanta Juve.

PAROLE – «La Juventus in questo momento non ha allenatore, l’allenatore della Juve non è Allegri. Questa squadra ha subito una metamorfosi forte ed è in mano a Giuntoli. Allegri sta lì come un mausoleo, chi fa lavorare questa squadra non è Allegri. La Juventus in questo momento non va criticata come se fosse la Juventus degli altri anni, questa non è la Juventus di Allegri».

