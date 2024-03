Il giornalista De Paola analizza con durezza il momento della Juve e la crisi di risultati vissuta nell’ultimo mese

Per Sportitalia.com, così Paolo De Paola ha analizzato la stagione della Juve.

IL COMMENTO – «La Juventus di quest’anno, con la rosa più pagata del campionato, avrebbe potuto competere fino in fondo per lo scudetto con un altro allenatore in panchina. Nessuno potrà convincerci del contrario visto che la Juve è stata competitiva su questo fronte per venti giornate e poi ha subito un’involuzione spiegabile solo a causa di carenza di idee di gioco ulteriormente aggravata dall’assenza di impegni europei. Ma ci perdonerà Allegri se non intendiamo ancora soffermarci su di lui che vanta ottimi difensori nella comunicazione».

