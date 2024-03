Infortunio Milik, in casa Juve cresce l’ansia per le condizioni del giocatore polacco: si teme un lungo stop forzato

La Juve perde Milik e non per poco. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il problema del giocatore polacco sembra essere infatti più grave del previsto e dovrebbe tenerlo fuori per diverso tempo.

Si prospetta infatti un mese di stop forzato per il centravanti bianconero, che salterebbe in questo modo anche l’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma ai primi di aprile.

