Il giornalista Paolo De Paola ha parlato così della conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha commentato così la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

CONFERMA DI ALLEGRI – «Non capisco questa decisione. E’ formale come conferma, Scanavino non poteva dire altro, ma mi sembra fuori da ogni logica trattenere un allenatore che ha sfaldato un mercato di tanti talenti giovani, ora sta mandando via Chiesa, ha demolito Vlahovic. E’ questo l’allenatore su cui ricostruire la Juve? Mi faccio molte domande».

