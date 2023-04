De Paola: «Elkann può riportare alla Juve Marotta e Del Piero». Ecco quanto scritto dal giornalista

Paolo De Paola scrive della situazione dirigenziale in casa Juventus.

Questo quanto evidenziato su Sportitalia.com: «Nel mirino c’è anche un possibile grande ritorno, quello di Beppe Marotta. Il dirigente dell’Inter è concentratissimo sulla sua squadra avendo già raggiunto la finale di coppa Italia e la semifinale di Champions. Un autentico miracolo se si considerano le forti difficoltà del club alle prese con una proprietà dal futuro incerto. È sicuro che sondaggi da parte della Juve siano stati compiuti ma, al momento, ogni decisione sarebbe prematura. Ricordiamo che fu proprio John Elkann a scegliere Beppe Marotta e a portarlo alla Juve. Fu invece il cugino Andrea a mandarlo via, ma la stima del proprietario bianconero nei confronti di Marotta non si è mai spenta. Discorso analogo anche per Alessandro Del Piero. Andato via durante la gestione Agnelli potrebbe rientrare attraverso Elkann».

