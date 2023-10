De Paola: «Fase di equilibrio per le italiane in Europa. Il Milan…». Le sue dichiarazioni negli studi di Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato così del Milan di Pioli. Le sue dichiarazioni.

DE PAOLA – «Penso che questa sia una fase di equilibrio per tutte le squadre italiane impegnate in Europa. Forse l’unica a convincere totalmente è stata l’Inter. Il Milan non ha trovato il gol, il Napoli ha perso. Anche la Lazio ha trovato il gol alla fine, ma in diversi reparti ha deluso ancora molto. Sono fasi della stagione che permettono alle squadre di assestarsi. Benino, ma non benissimo, però anche così può andare per il momento»

