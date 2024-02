Paolo De Paola ha espresso la propria opinione sulla questione nuovo stadio, che coinvolge Inter e Milan: cos’ha detto

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola non vede di buon occhio la possibilità che Inter e Milan condividano lo stesso stadio.

INTER E MILAN – «Io non vedo mai positivamente che due squadre di quella carature debbano avere uno stadio insieme. Se si deve intervenire per recuperarne il valore ok e salvaguardando la struttura, ma trasformiamola in qualcos’altro senza imporre a entrambe di giocarci. E’ un limite per le società»

