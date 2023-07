Il giornalista Paolo De Paola ha commentato con toni aspri la vicenda riguardante il dietrofront dell’attaccante belga.

Paolo De Paola a Sportitalia ha detto la sua sul voltafaccia di Lukaku. “La vicenda Lukaku è veramente clamorosa, per non dire scandalosa. Dovremmo tutti abituarci a due livelli di calciomercato. Il primo, quello delle scelte attente, ponderate, scrupolose che badano al talento e alle capacità di inserimento di un giocatore in un modello di squadra. Il secondo, banalmente, è quello che insegue il nome del calciatore per richiamare consenso attorno alla squadra e, in alcuni casi, al Paese che lo ospita. In mezzo, i tifosi sempre più abituati a un calcio di ‘mercenari’ che privilegia il traguardo dei soldi rispetto all’attaccamento per la maglia”.

“È sotto gli occhi di tutti l’esempio dell’ultimo Napoli campione d’Italia. Una squadra organizzata, bellissima a vedersi e che ha centrato pure lo storico traguardo dei quarti di Champions. Quello che ruota attorno al caso Lukaku è veramente clamoroso. Un avvocato senza scrupoli, suo procuratore, un giocatore che promette amore e poi lo tradisce appena gli arriva l’offerta migliore. L’Inter stava portando avanti una trattativa per riscattarlo ma contemporaneamente c’era chi lo offriva a Milan e Juve. Piccola raccomandazione a tutti i giocatori: evitate di baciare la maglia della vostra nuova squadra a ogni presentazione. Il calcio dei sentimenti lasciatelo ai vostri sostenitori. Tanto già sanno che nel giro di un anno potreste riversare il vostro amore su una maglietta dai colori diversi. E allora perché deluderli? Ora l’attenzione si sposta in casa Juve: che fine farà Vlahovic? Giusto liberarsi di un attaccante così forte e poi clamorosamente ‘rovinato’ dalla gestione tecnica E per quanti altri giocatori potrebbe valere lo stesso discorso in casa bianconera Chiesa, per esempio, potrebbe essere il prossimo. La Juve ha tutto il diritto di puntare su Lukaku, ma non con questo allenatore“.

