De Paola: «Lukaku provocatorio e non è la prima volta». Il commento del giornalista sul belga dopo Juve Inter

Paolo De Paola, a TMW Radio, ha parlato del caso Lukaku dopo Juve Inter di Coppa Italia.

DE PAOLA – «È una vicenda che mi lascia perplesso. Come segnale sì, perché parliamo di razzismo, però non è che si sia comportato benissimo con Cuadrado e in assoluto in campo come reazione. Se deve essere preso come esempio, come qualcosa che serve nella lotta al razzismo sì, ma il comportamento di Lukaku è stato provocatorio e non è la prima volta».

