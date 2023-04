Osimhen recupera per Juve Napoli? Cosa filtra sull’attaccante azzurro in vista della sfida dello Stadium

Il Napoli attende il rientro di Osimhen per almeno la sfida di ritorno di Champions contro il Milan. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, il club azzurro non forzerà il recupero.

Martedì sono previsti nuovi controlli per l’attaccante che non avverte più dolore. Osimhen, in ogni caso, sarà sicuramente a disposizione per Juve Napoli del prossimo 23 aprile.

