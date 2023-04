Convocati Juve Primavera per il Cagliari: torna Hasa, ma mancano altri due big. Ecco la lista di Montero

La Juve Primavera ha diramato la lista dei convocati di Montero per la sfida al Cagliari. Torna Hasa, mentre sono assenti per problemi fisici Rouhi e Ripani oltre allo squalificato Doratiotto. Prima chiamata per il portiere Radu, classe 2007, aggregato dall’Under 16.

I CONVOCATI – Valdesi, Hasa, Mbangula, Vinarcik, S. Turco, Srdoc, Anghelè, Nonge, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini, Nzouango, Fuscaldo, Ngana, Bassino, Biliboc, Radu.

