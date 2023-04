Tudor Juve? Il presidente del Marsiglia lo blinda: «Vorrei che rimanesse». Le parole di Longoria

Il presidente del Marsiglia, Longoria, ha parlato a Le Figaro del futuro di Igor Tudor, accostato negli ultimi giorni alla panchina della Juve.

TUDOR – «Vorrei che rimanesse ma non ho la sfera di cristallo e non leggo il futuro. Sono molto contento del suo lavoro, spero che lui sia felice quanto me. C’è un’analisi da fare, non solo sugli ultimi risultati: dobbiamo prendere quota»

