Il giornalista Paolo De Paola critica aspramente la scelta dell’ormai ex centrocampista della Lazio.

Paolo De Paola a TMW Radio ha lodato il comportamento di Romelu Lukaku. “Sarebbe un acquisto assolutamente azzeccato e mi piace anche il modo in cui si sta comportando. Lukaku rimane all’Inter per meno di quanto guadagnerebbe da altre parti, ha manifestato una chiara intenzione ed è quello che sta accompagnando il mercato dell’Inter.”

Sergej Milinkovic-Savic

“È un mercato chiaro con una rosa già piuttosto forte. Con la permanenza di Lukaku e l’arrivo di Frattesi diventa ancora più forte. Milinkovic-Savic in Arabia È lo svilimento del calcio, puoi assolutamente dire no anche a queste proposte. Dimostri di avere un carattere fragile, poi nessuno può decidere sul destino degli altri. Non è un bel segnale per Milinkovic e per il suo procuratore, è il modo più semplice per fare soldi ma c’è sempre un modo per farli”.

