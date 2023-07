Il calciomercato Inter continua a muoversi in entrata: c’è da sistemare ancora la difesa. Beppe Marotta è al lavoro in prima persona

Beppe Marotta prova a prendere in mano il calciomercato dell’Inter, per quanto riguarda la difesa. A Simone Inzaghi manca ancora un elemento importante per iniziare la prossima stagione: un sostituto di Milan Skriniar.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul giovane uruguaiano Patricio Pacifico. Sul centrale classe 2006 del Defensor c’è anche il Bologna.

