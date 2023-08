De Paola: «Scudetto? Incredibile che l’Inter sia considerata la favorita» Le parole del giornalista

Sulle colonne di Sportitalia, il giornalista, Paolo De Paola, ha parlato di Inter e della prossima stagione di Serie A.

LE PAROLE- «Incredibilmente, invece, secondo i bookmakers, l’Inter è la squadra che gode del miglior pronostico per il prossimo scudetto, nonostante la perdita di due pedine importanti: Onana e Lukaku. Il portiere sarà sostituito da Sommer dopo l’intesa raggiunta col Bayern, per l’attaccante, il quadro diventa più intricato in quanto persino l’Atalanta è riuscita a soffiare Scamacca all’Inter, un piccolo… smacco che non si registrava da tempo. »

