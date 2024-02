De Paola tira in ballo il Milan: «Dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter potrebbe succedere questo»

Il giornalista Paolo De Paola, ospite negli studi di Sportitalia, ha commentato la sfida di ieri tra Inter e Juventus. Le sue parole.

DE PAOLA – «Questa sconfitta è inappellabile, ed è la sconfitta del corto muso. L’Inter poteva sommergere la Juventus con almeno altri tre gol. Il calcio è provarci, non attendere gli avversari. La Juventus aveva le armi per rispondere a questo gioco. Nel secondo tempo si è visto, seppur con dei cambi che non sono stati incisivi. Per me è la chiusura di un ciclo: l’avviamento ad un cambiamento che ci dovrà essere a fine stagione. Allegri non vince niente ormai da due stagioni e questa sarebbe la terza. Virtualmente ora l’Inter ha sette punti vantaggio sulla seconda, mentre la Juve rischia di essere risucchiata dal Milan»

The post De Paola tira in ballo il Milan: «Dopo Inter-Juve può succedere questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG