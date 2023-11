De Paul Juve, l’argentino è un profilo gradito al tecnico Massimiliano Allegri: ecco come poter convincere l’Atletico Madrid

Stando a quanto scrive Gazzetta.it, sarebbe Rodrigo De Paul l’obiettivo numero uno della Juve per andare a rinforzare il centrocampo il prossimo gennaio. Un nome gradito anche a Massimiliano Allegri, che di lui apprezza esperienza, duttilità e qualità.

L’ostacolo è però l’Atletico, che non vorrebbe lasciarlo partire prima dell’estate, ma Giuntoli sarebbe già in pressing per provare a far cambiare idea agli spagnoli.

