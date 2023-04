Tra i nomi accostati in passato al Milan in chiave mercato c’è quello di De Paul. I rossoneri stannno pensando di riportarlo in Italia

Tra i nomi accostati in passato al Milan in chiave mercato c’è quello di De Paul. I rossoneri stannno pensando di riportarlo in Italia

Secondo la stampa spagnola l’Atletico Madrid per il proprio giocatore chiede non meno di 35-40 milioni di euro. La speranza del Milan sarà quella di ottenere il sì dell’Atletico anche con uno sconto, vista la situazione non idilliaca tra l’argentino e Simeone. Magari inizialmente con la formula del prestito.

