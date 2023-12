De Paul Milan, l’Atletico Madrid blocca tutto: è arrivata questa risposta dalla Spagna. Le ultime sul centrocampista

Come riportato dal Mundo Deportivo, il calciomercato Juve aveva fatto un tentativo per Rodrigo De Paul in vista del mercato di gennaio. L’argentino era stato anche cercato dal mercato Milan.

Tuttavia, la risposta dell’Atletico Madrid è stata categorica: “no“. De Paul è diventato un elemento fondamentale degli schemi di Simeone negli ultimi mesi, il che ha aumentato il suo valore nella squadra. I Colchoneros, dunque, non vogliono perdere il loro centrocampista. Niente da fare quindi per le italiane

