Rodrigo De Paul starebbe pensando ad un ritorno in Italia dopo che nell’Atletico non trova spazio: due club alla finestra

Come riportato da Calciomercato.it, Rodrigo De Paul non sta trovando molto spazio all’Atletico Madrid in questo inizio di stagione e potrebbe valutare l’opzione di ritornare in Serie A, in cui ha ancora molti ammiratori.

Sul centrocampista argentino ci sono Milan e Juventus e il valore del calciatore è di circa 35 mln di euro.

