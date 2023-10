Le dichiarazioni di Marten De Roon ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta conquistata contro l’Empoli

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di DAZN sulla gara vinta contro l’Empoli.

«Continuiamo così, l’unico modo di stare in forma credo sia lavorare sempre al massimo. Per il resto svolgo la mia vita da atleta, son fortunato di non aver mai avuto infortuni importanti, le mie bambine a casa forse mi fanno lavorare di più. La classifica Esser qui è importante, non sai mai quando inizi la stagione e dopo dieci partite possiamo dire di esser soddisfatti. Restiamo in alto. Futuro? Voglio chiudere la carriera all’Atalanta».

