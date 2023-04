De Roon sull’obiettivo Juve: «Non mi aspettavo fosse così forte. Velocità incredibile». Le parole del centrocampista dell’Atalanta

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così del suo compagno di squadra Hojlund, obiettivo del calciomercato Juve.

Le sue parole: Se me lo aspettavo così forte? No. Quando è arrivato si vedeva che era un giocatore che aveva delle qualità, ma forse gli mancavano ancora lo stop e le condizioni necessarie. Ora è diventato un giocatore con una velocità incredibile, riesce a tenere lo stesso livello per novanta minuti. Ha talento e qualità, ora deve migliorare nei dettagli per diventare un top player.

