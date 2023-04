Curva Sud Juve chiusa, Capuano: «Tesi del Giudice Sportivo è ridicola». Il giornalista dopo il provvedimenti per i cori a Lukaku

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per una giornata la Curva Sud della Juventus.

A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio dopo quanto accaduto nel derby di marzo. A destra il dispositivo di chiusura della curva Sud #Juventus. L’unica conclusione possibile è che secondo il giudice a… pic.twitter.com/ojBzelzv56 — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 6, 2023

Le sue parole: A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord Lazio dopo quanto accaduto nel derby di marzo. A destra il dispositivo di chiusura della curva Sud Juventus. L’unica conclusione possibile è che secondo il giudice a Torino non si è manifestata volontà di collaborare per l’identificazione dei responsabili. Mi pare tesi spericolata e al limite del ridicolo visti i precedenti e quello che sta accadendo con Daspo già preannunciati non appena l’identità sarà confermata.

