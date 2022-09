Daniele De Rossi, presente al Social Football Summit, ha parlato di vari argomenti. Di seguito le sue parole.

NAZIONALE DELL’EUROPEO – «Del gruppo mi piace che ha saputo rinascere dalle proprie ceneri dopo Italia-Svezia. E passando gli anni c’è la sensazione che possa rifarlo: l’Italia non è cambiata dopo la vittoria o dopo la sconfitta. Grazie a Mancini che ha creato un grande rapporto con tutti. È tornata la voglia di giocare per l’Italia. In Inghilterra è stato pesante eppure siamo stati bene. I giovani? Nel calcio di oggi c’è un po’ di impoverimento perché non si gioca più per strada e si tocca meno il pallone. Però la materia c’è: abbiamo almeno 4-5 giocatori che non conoscevo ma veramente forti. Però gli consiglio di andare a giocare».

