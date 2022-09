Le parole dell’ex presidente della Lazio Cragnotti sullo stadio Flaminio: «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli, ma non ci riuscimmo»

Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di New Sound Level. Le sue dichiarazioni sul progetto dello Stadio Flaminio.

STADIO FLAMINIO – «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli che era anche Laziale, ma non ci riuscimmo. Non so oggi se è cambiato qualcosa, dipende molto anche dalla partecipazione del CONI, perché sotto al Flaminio c’è tutta un’attività sportiva legata a loro. Noi avevamo anche il problema del disturbo, dal momento che sulla collina c’erano abitazioni residenziali e gli si dava fastidio. Credo che Lotito sia anche in grado di riuscirci, vedo un presidente che vuole coronare i suoi anni di partecipazione, arriverà il momento che forzerà la mano e organizzerà una squadra all’altezza della situazione».

