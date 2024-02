L’allenatore della Roma Daniele De Rossi è comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra anche se non può essere contento del risultato.

Daniele De Rossi ha commentato il rocambolesco 2-4 contro l’Inter ai microfoni di DAZN. “Ci sono tante risposte positive da questa partita. Se vogliamo giocare alla pari con queste grandi squadre non possiamo abbassare il livello, perché ti castigano. Partita di buon livello, sono orgoglioso dell’atteggiamento e anche lo stadio lo ha riconosciuto. Hanno giocato da giocatori veri, penso siamo sulla strada giusta”.

Stephan El El Shaarawy

Sulla sponda sfortunata di Lukaku per Acerbi

Il primo goal del match lo ha segnato Acerbi di testa dopo un’azione da calcio d’angolo che è stato toccato dal grande ex; De Rossi non vuole sentir parlare di errore del singolo. “Lukaku? Gli episodi sono tutto, ma le partite si vincono tutti insieme. Abbiamo tutti abbassato il livello nel secondo tempo, me compreso. Non mi piace cercare colpevoli. Siamo stati al di sotto dell’Inter, ma nemmeno troppo”. La rete in questione prima di essere convalidata è stata oggetto di on-field review per un possibile fuorigioco di Thuram che era molto vicino a Rui Patricio.

Sulla gara

“Abbiamo provato a metterci a specchio, per rispetto della forza dell’Inter. Sapevamo che dovevamo fare una partita coraggiosa, che ci sarebbero stati momenti in cui avremmo sofferto. E’ una partita da analizzare: sono figlio calcistico di Luciano Spalletti e quando perdevamo ci diceva che dovevamo lavorare. E’ una gara che poteva finire in pareggio, ma l’Inter non ha rubato nulla”.

