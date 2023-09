De Sciglio migliora: riprende a lavorare col pallone alla Continassa dopo i mesi di stop per l’infortunio al crociato – FOTO e VIDEO

De Sciglio continua a lavorare per tornare in campo dopo l’infortunio al crociato patito a maggio. L’esterno difensivo della Juve nella giornata di oggi è tornato a toccare il pallone alla Continassa per la prima volta dopo tanti mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Il club ha raccontato la giornata di De Sciglio via Instagram con un video e con un gallery di foto (clicca qui) dedicata a lui.

