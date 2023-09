Alex Sandro infortunato: chi può sostituire il difensore della Juve. Ecco le alternative a disposizione di Allegri in rosa

Alex Sandro si è infortunato alla coscia sinistra e non sarà a disposizione della Juve per almeno un mese e mezzo. Una brutta tegola per Allegri che però, già nelle ultime due partite, gli aveva preferito Gatti nel terzetto difensivo con Bremer e Danilo.

All’allenatore, quindi, le alternative al brasiliano non mancano, visto che ha a disposizione anche Rugani e il giovane Huijsen.

