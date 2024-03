De Sciglio torna tra i convocati per Juve Genoa: un’ottima notizia per il terzino, assente ormai da mesi dai campi da gioco

C’è anche Mattia De Sciglio tra i convocati della Juve per la gara contro il Genoa, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadium.

E’ così la fine di un lungo incubo per il terzino, alla prima chiamata stagionale dopo il lungo recupero post rottura del crociato, avvenuto in un match contro il Lecce valido per la passata stagione.

