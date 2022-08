L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha detto la sua in vista dell’ inizio del nuovo campionato di Serie A

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha detto la sua in vista dell’ inizio del nuovo campionato di Serie A:

«Il campionato italiano si conferma tra i più seguiti e avvincenti, con oltre un miliardo di spettatori che ogni giornata segue i nostri club. Questo grazie alla partnership con Infront, che prosegue da anni, e alle tante innovazioni adottate per arricchire il prodotto Serie A da una Lega che è ormai divenuta una vera media company. I contenuti esclusivi Nft, un nuovo player per la trasmissione degli highlights sul nostro sito, lo sbarco sul metaverso, sono solo alcune delle ultime novità, permettendo agli appassionati di vivere il calcio italiano come mai prima d’ora»

