Luigi De Siervo ha offerto qualche anticipazione sulle novità strutturali che ci saranno nella prossima stagione di campionato

Durante Gr Parlamento Luigi De Siervo ha parlato della prossima stagione, rivelando due novità che saranno introdotte. Dedica poi qualche parola anche all’Inter, impegnata a Istanbul per la finale di Champions:

SERIE A 2023/24- «Stagione 2023-24? La vera novità è che giocheremo 37 gare nel weekend, con una sola giornata infrasettimanale. Questo è stato pensato per proteggere i giocatori ed è stato possibile perché non osserveremo la pausa natalizia. La finale di Supercoppa arriverà in Arabia Saudita l’8 gennaio».

INTER- «Inzaghi e l’Inter hanno dimostrato di potersi giocare una finale, che forse li vede sfavoriti in partenza, ma questo libera di testa e gambe per poter fare la partita dell’anno a Istanbul».

L’articolo De Siervo: «Serie A 2023/24? Due novità, e sull’Inter a Istanbul…» proviene da Inter News 24.

