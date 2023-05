L’ex bomber Christian Vieri loda il centrocampo nerazzurro.

Christian Vieri alla BoboTv ha espresso il suo parere sulla finale di Champions del 10 giugno. “Secondo me l’Inter non sarà bassa come pensano tutti contro il City. Io andrei ad aggredirli, non li farei mai partire. Non gli darei modo di passare al centro. Il centrocampo dell’Inter per me è più forte di quello del City”.

Erling Haaland

“Io non avrei paura di loro, proverei a fare la partita per fare gol, perché prima o poi il City il gol te lo fa. Haaland farà fatica a mio avviso, i tre dietro lo marcheranno molto bene, lui è da solo contro tre. Anche l’attacco dell’Inter per me è più forte, segnano in tre; nel City segna solo Haaland. Il centrocampo nerazzurro è stra forte. Io quando ho palla provo a fare gol, con coraggio. Giochiamocela comunque. Andiamo a vincerla, se devo aspettare loro nemmeno vado a Istanbul, che sono forti lo sappiamo. Non so perché, ma io non sono preoccupato verso la finale. Per me farà giocare Brozovic e non Mkhitaryan e davanti Lukaku”.

L’articolo Vieri: “Il centrocampo dell’Inter è più forte di quello del City, secondo me i nerazzurri non staranno bassi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG