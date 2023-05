Marco Reus, attaccante e capitano del Borussia Dortmund, rompe il silenzio dopo la perdita del campionato in favore del Bayern

Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato del titolo da poco perso con un messaggio su Instagram.

IL MESSAGGIO – «È difficile per me esprimere a parole pensieri, sentimenti e emozioni in questo momento. In ogni caso, è assolutamente importante per me dire grazie! Quello che la famiglia del BVB ha fatto per noi sabato, l’euforia, l’umore intorno allo stadio, gli auguri ricevuti e sentiti da tutta la Germania, è unico!! E tutto questo ci dimostra quanto questo club e i suoi tifosi siano speciali. La reazione dopo la partita mi ha sopraffatto emotivamente. Ero senza parole e completamente perso in un primo momento. So che mi hai chiamato, ma ero troppo a pezzi in quel momento per accogliere il tuo abbraccio. Tuttavia, con la reazione positiva, mi hai mostrato per cosa vale la pena lottare. Sì fa male, sì non siamo mai stati così vicini alla vittoria, ma chi mi conosce, questo club e voi tifosi del BVB, sa che ci rialzeremo, continueremo a lavorare e lottare – proprio come ha sempre fatto questo grande club!».

