De Silvestri: «Il Bologna deve giocarsi posizioni importanti. Coppa Italia E’ un sogno». L’intervista del terzino

De Silvestri a Sky Sport parlato degli obiettivi del Bologna, inclusa la Coppa Italia che ha visto protagonista ieri la Juve, dopo il pareggio col Genoa ottenuto proprio grazie ad un suo gol al 95′.

DE SILVESTRI – «Dobbiamo restare molto focalizzati su quella che è la nostra essenza, cioè affrontare ogni partita con carica e furore agonistici molti importanti. Nel momento in cui li perdiamo andiamo in difficoltà, però io ho molta fiducia in tutti i miei compagni. Da queste partite si può imparare molto, usciamo con un grande insegnamento, cioè crederci. vorrei arrivare a fine stagione a giocarmi posizioni importanti. Dobbiamo crederci tutti e sono molto fiducioso. Coppa Italia E’ un altro sogno per entrare in semifinale, è un’opportunità che ci andiamo a giocare con fiorentina con grande voglia».

