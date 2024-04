Il giornalista Tobia De Stefano ha lanciato indiscrezioni clamorose su possibili cambiamenti nel club rossonero.

Tobia De Stefano ha parlato a Radio Rossonera del possibile ingresso nella dirigenza del Milan di Damien Comolli: “Parliamoci chiaramente, a prescindere dall’inchiesta fin dal passaggio Elliott-RedBird nell’agosto 2022, il fatto stesso che Furlani fosse un ex manager di Elliott, così come Scaroni o altri… A voler essere maliziosi, si potrebbe anche pensare che questi cambi in dirigenza siano collegati all’inchiesta. Ho analizzato il curriculum di Comolli, ha ricoperto diversi ruoli. Mi sembra che l’idea del Milan, di lavorare molto con le analisi e con i database, sia la strategia che verrà portata avanti. Si sta vivendo un momento molto dinamico, in divenire. Il discorso di vendere una minoranza resta aperto. E bisognerà anche capire cosa succederà da un punto di vista giudiziario a seguito dell’inchiesta”.

Zlatan Ibrahimovic

L’avvicendamento

“La voce che circola è che Comolli possa andare a sostituire la figura di Giorgio Furlani, anche in tempi abbastanza brevi, così da potersi occupare lui della prossima finestra estiva di calciomercato. Questa situazione potrebbe concretizzarsi già nella prossima settimana. Tutto ciò potrebbe dare seguito al ricambio dirigenziale iniziata con l’arrivo di Ibrahimovic, che comunque è in RedBird. Già prima anche Scaroni è passato in RedBird. Secondo quanto ci risulta, adesso potrebbe esserci questo nuovo passaggio con anche Furlani che potrebbe passare in RedBird, andando a lavorare a Londra per il fondo di Cardinale. Diversi cambiamenti nell’ultimo mese che fanno anche un po’ seguito alla recente inchiesta ben nota. Probabilmente ci saranno degli altri cambiamenti. Ora bisogna capire dove si sta andando a parare e quali siano le nuove strategie. Cardinale ha parlato, e come ha detto lui se nel primo anno è stato un po’ più silente, adesso sembra molto più presente. C’è da capire perchè c’è questa interferenza rispetto al primo anno e quali siano le strategie future”.

