Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta stasera contro la Salernitana in campionato

Intervenuto al termine di Inter Salernitana, Stefan de Vrij si è espresso così ai microfoni di Sky Sport.

MESSAGGIO E SENSAZIONI – «Abbiamo dimostrato dall’inizio il segnale che volevamo dare oggi. Partita fondamentale per andare a più 10, continuare a vincere e non dare speranze agli altri».

L’IMPORTANZA DELL’EQUILIBRIO – «E’ fondamentale, a volte quando attacchiamo non guardiamo nemmeno la palla ma solo se siamo messi bene per non prendere contropiedi. Oggi siamo stati bravi e sempre in equilibrio».

SE MI STA STRETTO IL RUOLO DI ALTERNATIVA? – «Certo, sono un giocatore e vorrei sempre giocare. A volte il mister sceglie gli altri. Sono uno che pensa sempre prima alla squadra. E’ importante far vedere il proprio valore quando si gioca, se non si gioca sempre».

SULLA CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo tantissima fiducia in noi stessi. Pensiamo che possiamo battere chiunque, ma è sempre importante dimostrarlo ad ogni partita, soprattutto in partite come quelle di oggi. Dipende dall’approccio e da noi renderle facili. Pensiamo turno dopo turno in Champions come l’anno scorso, non guardando troppo avanti».

SOMMER – «Oggi è stato più spettatore, non ha dovuto parare. In momenti più complicati è stato importante con parate importanti, anche nella costruzione è bravissimo e ci dà fiducia»

