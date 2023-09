De Vrij avvisa il Milan in vista del derby: il messaggio pubblicato su Twitter da parte del difensore olandese

Alla ripresa dopo la sosta il calendario metterà di fronte le prime due della classe: da una parte il Milan di Pioli e dall’altra l’Inter di Inzaghi, entrambe prime della classe a punteggio pieno.

Sul proprio profilo Twitter De Vrij ha voluto suonare la carica per i suoi: «Non c’è modo migliore per arrivare alla sosta con 9 punti in 3 partite. Bravi Ragazzi!» ha scritto l’olandese.

The post De Vrij avvisa il Milan in vista del derby: il messaggio dell’olandese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG