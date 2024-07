I tifosi nerazzurri sono in attesa di capire il futuro del difensore olandese ma l’attesa è destinata a durare almeno qualche altro giorno.

L’Olanda ha rimontato la Turchia ad Euro 2024 grazie al goal di Stefan De Vrij ed all’assist di Denzel Dumfries; il difensore centrale ha parlato a Sky Sport della gara e del suo futuro. “Bellissimo, è stato molto importante perché stavamo perdendo anche per merito della Turchia, erano disciplinati, tenevano le linee vicino e c’era poco spazio. Abbiamo continuato a giocare, creato, a trovare gli spazi. È stato importante pareggiare, poi siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sofferto ma abbiamo lottato fino all’ultimo: complimenti alla squadra. Abbiamo giocato bene il primo quarto d’ora, poi perdevamo troppo palla, loro bravi ad andare in vantaggio. Abbiamo recuperato però ed è stato bello vedere una squadra che sa soffrire quando deve“.

Sul suo futuro

“Sfida tra interisti, in Italia si chiedono se resto? Io ho un anno di contratto e un’opzione, sono felicissimo. È stata una stagione pazzesca. Io mi vedo all’Inter sì”.

Le parole dell’agente

Sulla questione riguardante un possibile approdo in Arabia dell’olandese ha parlato anche Federico Pastorello, il procuratore del difensore; ecco le sue dichiarazioni ì al portale arabo Winwin. “Negoziazioni con l’Al-Ittihad? Sono solo rumors. Ora è concentrato su Euro 2024”. L’agente quindi non conferme né smentisce le voci mentre il giocatore è stato certamente più esplicito.

