Questi potrebbero essere gli ultimi mesi in nerazzurro per l’ex centrale della Lazio che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. In un contesto di mercato sempre più dinamico e imprevedibile, le vicende legate ai calciatori e ai loro contratti si rivelano storie affascinanti di svolte professionali, come quella di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, che ha attraversato alti e bassi con l’Inter, si trova ora al centro di un interessamento speciale da parte di una big, una mossa generata da circostanze inaspettate che potrebbero alterare significativamente il corso della sua carriera. Legame di successo Il centrale, arrivato a costo 0 dalla Lazio, è stato più volte sul punto di lasciare Milano, l’ultima volta a luglio del 2023 quando ha dimostrato la sua fedeltà all’Inter sottoscrivendo un nuovo contratto biennale. Questa decisione ha interrotto un vortice di voci di mercato e ha ribadito il desiderio del giocatore di […]

