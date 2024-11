I nerazzurri potrebbero veder sconvolti i loro programmi a breve termine per via di un’indiscrezione riguardante l’attaccante austriaco. Nel dinamico mondo del calcio professionistico, i club si trovano continuamente a dover navigare tra strategie di mercato volte a rafforzare le proprie squadre, soprattutto di fronte a infortuni imprevisti che possono lasciare vuoti importanti nello schieramento tattico. In questo scenario, l’Inter si trova a valutare le proprie opzioni offensive a seguito delle difficoltà incontrate da Marko Arnautovic. Verso l’addio Il ritorno dell’austriaco non è stato all’altezza delle aspettative, con prestazioni che non hanno soddisfatto né la dirigenza nerazzurra né i suoi tifosi. L’ex Bologna non è mai riuscito ad imporsi come alternativa credibile a Thuram e Lautaro Martinez. Sviluppi inattesi Nonostante la chiara necessità di ringiovanire l’attacco, l’Inter si trova in una situazione delicata, dovendo gestire un calendario fitto di impegni: questo fa sì che ci sia poca propensione a cedere […]

