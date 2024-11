Si muove qualcosa di molto importante sul fronte mercato. Ecco la svolta decisiva che coinvolge Leao e Kvara.

In un periodo in cui il calcio internazionale si ferma per lasciar spazio alle nazionali, il mercato non si arresta, alimentando discussioni e progetti futuri. Specialmente per due delle squadre più prestigiose d’Italia, Milan e Napoli, ci sono novità importanti all’orizzonte. Entrambe le squadre attendono con ansia il ritorno dei loro talenti, Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia, attualmente impegnati nella Nations League con le rispettive nazionali.

Questi due giocatori, però, non sono solo al centro dell’attenzione per le loro prestazioni in campo, ma anche per i rumor di mercato che li vedono possibili protagonisti di un importante trasferimento.

Leao sempre in prima fila

Rafa Leao è sempre al centro dell’attenzione, è il destino dei grande giocatori. Il portoghese dopo un avvio di stagione complicato sta trovando uno stato di forma davvero eccellente. Dopo qualche battuta a vuoto, e qualche panchina, il 10 rossonero non ha solo brillato al Bernabeu ma è anche stato il protagonista indiscusso della trasferta di Cagliari con una doppietta davvero importante per attitudine sotto rete. Il Milan si sfrega le mani in quanto il suo stato di forma è determinante per il buon esito della stagione dei rossoneri, essendo il portoghese uno dei talenti, se non il più brillante, della rosa rossonera.

Kvaratskhelia “al posto” di Leao?

Il talento portoghese del Milan, Rafael Leao, è al centro di importanti indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Serie A. Nonostante le sue recenti prestazioni abbiano rallegrato i tifosi rossoneri, il suo nome continua a essere associato a possibili trasferimenti. In particolare, sembra che il Barcellona – scrive ‘fichajes.net’ – stia mostrando un forte interesse per l’attaccante, considerato un rinforzo di primo piano per le corsie offensive. La possibilità di un suo trasferimento in Spagna è stata accennata, grazie anche a un momento di tensione con l’attuale allenatore Fonseca, che ora appare risolto dopo le parole del portoghese dal ritiro della propria Nazionale. Ragione questa che potrebbe spostare l’attenzione del club spagnolo potrebbe verso Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, colui che ha incantato i tifosi con le sue magie sul campo, è finito infatti nel mirino del Barcellona. Seppur il giocatore non abbia ancora rinnovato il suo contratto con il club partenopeo, un trasferimento potrebbe concretizzarsi prima che il valore del suo cartellino subisca una deprezzamento. Tuttavia, trattare con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe non rivelarsi un’impresa semplice per il club spagnolo.

Khvicha Kvaratskhelia

Altri nomi sul taccuino del Barcellona

Oltre a Leao e Kvaratskhelia, il Barcellona ha posto gli occhi su altri talenti internazionali. Tra questi, spicca il nome di Nico Williams, esterno dell’Athletic Bilbao, il cui trasferimento sarebbe costoso data la clausola rescissoria di 60 milioni di euro. In aggiunta, i catalani stanno valutando anche due possibili occasioni low-cost: Momo Salah e Leroy Sane, entrambi in scadenza di contratto, rappresentano opzioni intriganti per il loro contesto salariale favorevole, nonostante ciò comporterebbe un notevole impegno economico in termini di ingaggio.

