I nerazzurri hanno deciso di non rinnovare i contratti di due attaccanti e questo vuol dire che almeno un centravanti andrà acquistato. Il calcio è un mondo dove gli eventi possono prendere delle pieghe inaspettate, influenzando non solo l’esito delle competizioni ma anche il destino dei singoli giocatori e delle squadre. In questo contesto si colloca l’Inter che nelle prossime stagioni potrebbe vedere delle significative variazioni nella sua formazione, soprattutto in attacco. Cambiamenti in vista La situazione contrattuale di alcuni giocatori nerazzurri potrebbe portare a dei cambiamenti sostanziali nell’assetto offensivo della squadra. In particolare, si parla di Joaquin Correa, il cui contratto scadrà nel giugno 2025 e non verrà rinnovato. Altro nome sul tavolo è quello di Marko Arnautovic, che, nonostante abbia trovato più spazi ultimamente, non sembra essere al centro del progetto futuro del club. La partenza dell’austriaco lascerebbe l’Inter colo solo Taremi come alternativa in attacco ai titolari […]

